Рулетики из свинины скрутите за 20 минут: дальше работает духовка — вкусный рецепт вместо котлет и гуляша

Если надоели обычные котлеты и гуляш, попробуйте приготовить сочные свиные рулетики. Делается всё быстро: начинку собрали, мясо свернули — а дальше духовка сделает своё дело. В итоге получается ароматное, мягкое и очень сытное блюдо, которое одинаково хорошо подойдёт и для семейного обеда, и для гостей.

Для приготовления понадобится: свиная корейка — 1,2 кг, репчатый лук — 2 шт., шампиньоны — 250 г, маринованные огурцы — 2 шт., зелёный лук — 40 г, чеснок — 3 зубчика, сыр — 200 г, соль и перец — по вкусу, сушёный чеснок — 2 ч. л.

Корейку нарежьте пластами, слегка отбейте, посолите, поперчите и посыпьте сушёным чесноком. Лук и грибы обжарьте до мягкости, добавьте мелко нарезанные огурцы, зелёный лук и чеснок, перемешайте и дайте начинке немного остыть. На каждый кусок мяса выложите начинку и тёртый сыр, сверните рулетиками и закрепите зубочистками. Переложите в форму, накройте фольгой и запекайте в духовке при 180 °C около 30–35 минут. Подавайте горячими — с любым гарниром или просто с овощами.

