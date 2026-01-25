Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 14:15

Гречка по-грузински — сытно, ароматно и по-домашнему: даже стараться не нужно, смешиваем — и в духовку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо я называю гречкой с характером. Вроде бы самые простые продукты, а вкус получается насыщенный и очень уютный. Гречка пропитывается куриным соком, специи дают тот самый «грузинский акцент», а сверху все покрывается аппетитной сырной корочкой. Отличный вариант для семейного ужина — сразу и гарнир, и мясо в одной форме.

Ингредиенты: куриная грудка — 2 шт. (около 500 г), гречневая крупа — 200 г, сметана — 200 мл, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, твердый сыр — 100 г, хмели-сунели — 1 ч. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, горячая вода — 300 мл.

Приготовление: гречку хорошо промываю и выкладываю в форму или на глубокий противень, слегка смазанный маслом. Сверху распределяю мелко нарезанный лук и чеснок. Куриную грудку режу кубиками среднего размера, выкладываю следующим слоем, солю и посыпаю хмели-сунели. Смазываю курицу сметаной, затем аккуратно вливаю горячую подсоленную воду — она должна слегка покрывать гречку. Сверху щедро посыпаю тертым сыром. Запекаю в духовке при 180 °C около 50–60 минут, до румяной сырной корочки.

Ранее мы делились рецептом, когда хочется фастфуда. Готовим твистеры: эти свертки сочнее и вкуснее, чем в любом кафе.

Проверено редакцией
гречка
курица
простой рецепт
сметана
Ольга Шмырева
О. Шмырева
