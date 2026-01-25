Тушеная свинина с овощами в одной кастрюле — сытный ужин без лишних хлопот

Это блюдо выручает, когда хочется домашней еды без долгой готовки и гор грязной посуды. Нежная свинина, пропитанная ароматами специй, сочный картофель и яркие овощи томятся вместе и создают насыщенный, по-настоящему уютный вкус. Такой ужин легко станет любимым в будние дни.

Ингредиенты: свинина — 400 г, картофель — 5–6 шт., морковь — 2 шт., болгарский перец — 2 шт. (красный и зеленый), помидоры черри — 150 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 60 г, растительное масло — 2 ст. л. Специи и зелень: зира — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., сушеный базилик — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., соль и перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи.

Приготовление: свинину нарежьте средними кубиками и обжарьте в кастрюле или глубокой сковороде на смеси сливочного и растительного масел до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте около 5 минут до мягкости. Выложите картофель дольками, болгарский перец соломкой и помидоры черри. Посолите, поперчите, добавьте специи и лавровый лист. Влейте воду так, чтобы она покрывала продукты примерно наполовину. Накройте крышкой и тушите на слабом огне около 25 минут. В конце добавьте мелко нарезанный чеснок, перемешайте и дайте блюду настояться несколько минут перед подачей.

