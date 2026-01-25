Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 18:30

Тушеная свинина с овощами в одной кастрюле — сытный ужин без лишних хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо выручает, когда хочется домашней еды без долгой готовки и гор грязной посуды. Нежная свинина, пропитанная ароматами специй, сочный картофель и яркие овощи томятся вместе и создают насыщенный, по-настоящему уютный вкус. Такой ужин легко станет любимым в будние дни.

Ингредиенты: свинина — 400 г, картофель — 5–6 шт., морковь — 2 шт., болгарский перец — 2 шт. (красный и зеленый), помидоры черри — 150 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 60 г, растительное масло — 2 ст. л. Специи и зелень: зира — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., сушеный базилик — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., соль и перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи.

Приготовление: свинину нарежьте средними кубиками и обжарьте в кастрюле или глубокой сковороде на смеси сливочного и растительного масел до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте около 5 минут до мягкости. Выложите картофель дольками, болгарский перец соломкой и помидоры черри. Посолите, поперчите, добавьте специи и лавровый лист. Влейте воду так, чтобы она покрывала продукты примерно наполовину. Накройте крышкой и тушите на слабом огне около 25 минут. В конце добавьте мелко нарезанный чеснок, перемешайте и дайте блюду настояться несколько минут перед подачей.

Ранее мы делились рецептом из банки персиков и простого теста на молоке. Пирог-перевертыш — просто классный.

Проверено редакцией
Читайте также
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней невестой
Шоу-бизнес
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней невестой
Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 20 минут
Общество
Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 20 минут
Элементарный рецепт и потрясающий результат: беру гречку, фарш — через полчаса сытный ужин готов
Общество
Элементарный рецепт и потрясающий результат: беру гречку, фарш — через полчаса сытный ужин готов
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Семья и жизнь
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Мясной рулет из свиной рульки — готовлю деликатес по этому рецепту: мой секрет нежности из кастрюли
Общество
Мясной рулет из свиной рульки — готовлю деликатес по этому рецепту: мой секрет нежности из кастрюли
свинина
овощи
картошка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней невестой
Исполнитель роли Волан-де-Морта намекнул на своего приемника в сериале
Врачи рассказали, как сохранить здоровье запястий при нагрузках
Найдена неожиданная связь между жуткими травмами питомцев и стрессом хозяев
«Невероятный рывок»: Рябков высказался о новых видах оружия
«Пощечина всем»: от Трампа потребовали извинений за резкие слова о НАТО
Мошенники дошли до парадоксальных схем обмана россиян с «Госуслугами»
Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ
Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать
На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе
Украина получила от Франции БПЛА с дальностью полета до 500 километров
Россиянам раскрыли, что вызывает геморрой
В Раде пожаловались на новую схему «Энергоатома»
Мурманский блэкаут «взял в заложники» туристов из Китая
«Мы знаем имена»: посол РФ допустил предательство захваченного США Мадуро
В Госдуме ответили, может ли Стубб занять место переговорщика с Россией
Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео
Консульство оценило угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии
Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве
Во Франции высказались о претензиях США на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.