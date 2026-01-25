Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 20:35

«Гарантирована на 100 процентов»: в МИД оценили безопасность России

Рябков заявил о стопроцентной гарантии нацбезопасности России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Национальная безопасность России гарантирована на 100 процентов, страну невозможно запугать, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. Он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о наличии у Вашингтона неизвестных миру вооружений.

Наша безопасность гарантирована на 100 процентов. А если [США] хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то, ни другое не получится. Во втором случае — по причине того, что никаких оснований для этого нет, — подчеркнул Рябков.

Рябков отметил, что у российской стороны есть документальная база, описывающая концепции применения ядерного оружия и других вооружений, а действия России определяются военной доктриной и международными обязательствами.

Ранее Трамп заявил, что при захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали секретное оружие — «Дискомбобулятор». По его словам, этот прибор обезвредил системы ПВО и охрану, не позволив им запустить российские и китайские ракеты.

Дональд Трамп
МИД
Россия
Сергей Рябков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Украины нашли способ пережить блэкауты
Американец сделал предложение руки и сердца под водой среди акул
В Госдуме рассказали о едином QR-коде для всех платежей с сентября
Появились подробности романа россиянки с переплывшим Атлантику американцем
В КНР испытали новый вид беспилотника
«Гарантирована на 100 процентов»: в МИД оценили безопасность России
СФР опубликовал полную инструкцию по получению накопительной пенсии
Пассажиры сломавшейся электрички в Нижнем Новгороде шли пешком по морозу
Конфликт между российской семьей и туристами в Египте завершился миром
Что делать, если во рту застряла лампочка: инструкция по спасению
«Господин Путин»: Ушаков разыграл американскую делегацию перед переговорами
Средний чек россиян впервые за год превысил тысячу рублей
Аборты первой жены, слухи о болезни, уход со сцены: как живет Лев Лещенко
В США высказались о возможном состоянии психики Зеленского после Давоса
Душил, насиловал, глумился над трупами: как маньяк шесть лет кошмарил Урал
ВСУ покарали за Пензу, горе в семье Соколова, дело Усольцевых: что дальше
Работодателей могут обязать оплачивать такси сотрудникам
В Германии обанкротился один из старейших трактиров в стране
Более 30 тыс. человек могли погибнуть за два дня на протестах в Иране
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней невестой
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.