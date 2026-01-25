«Гарантирована на 100 процентов»: в МИД оценили безопасность России

Национальная безопасность России гарантирована на 100 процентов, страну невозможно запугать, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. Он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о наличии у Вашингтона неизвестных миру вооружений.

Наша безопасность гарантирована на 100 процентов. А если [США] хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то, ни другое не получится. Во втором случае — по причине того, что никаких оснований для этого нет, — подчеркнул Рябков.

Рябков отметил, что у российской стороны есть документальная база, описывающая концепции применения ядерного оружия и других вооружений, а действия России определяются военной доктриной и международными обязательствами.

Ранее Трамп заявил, что при захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали секретное оружие — «Дискомбобулятор». По его словам, этот прибор обезвредил системы ПВО и охрану, не позволив им запустить российские и китайские ракеты.