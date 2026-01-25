Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 20:23

Пассажиры сломавшейся электрички в Нижнем Новгороде шли пешком по морозу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Нижнем Новгороде пассажиры сломавшейся электрички шли пешком по морозу, сообщает региональная транспортная прокуратура. Отмечается, что ведомство начало проверку.

Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка по сообщению, размещенному в соцсети, о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда, — говорится в сообщении.

Установлено, что пригородный электропоезд прекратил движение недалеко от железнодорожной станции Кожевенное вследствие технического сбоя. Пассажиры самостоятельно проследовали пешком до ближайшего остановочного пункта. При этом температура воздуха составляла -23 градуса.

Ранее в Тульской области на перегоне Жданка — Товарково сошли с рельсов шесть вагонов-цистерн и один вагон-рефрижератор. Как сообщили в региональной транспортной прокуратуре, инцидент попал на фото, его детали устанавливаются.

До этого сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Польше на участке Мехов — Сломники. По словам министра инфраструктуры республики Дариуша Климчака, в поезде находилось около 20 человек, обошлось без жертв и пострадавших.

электрички
морозы
Нижний Новгород
Россия
