Опубликованы фото железнодорожной катастрофы в Тульской области Сход шести цистерн с рельсов в Тульской области попал на фото

В Тульской области на перегоне Жданка — Товарково сошли с рельсов шесть вагонов-цистерн и один вагон-рефрижератор, сообщили NEWS.ru в региональной транспортной прокуратуре. Инцидент попал на фото, его детали устанавливаются.

В ведомстве уточнили, что никто не пострадал и угрозы для населения нет. Следов внешнего вмешательства также не установлено. По информации прокуратуры, в ликвидации последствий аварии задействованы два восстановительных поезда. Также для сотрудников организовали пункт обогрева.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Польше на участке Мехов — Сломники. По словам министра инфраструктуры республики Дариуша Климчака, в поезде находилось около 20 человек, обошлось без жертв и пострадавших.

Также профсоюз машинистов Испании SEMAF объявил всеобщую забастовку в железнодорожном секторе. Там отметили, что такое решение было принято после двух крушений поездов. В качестве первоочередных мер в SEMAF потребовали проведения общенациональной забастовки во всем железнодорожном секторе. Также профсоюз призвал привлечь к уголовной ответственности лиц, отвечающих за безопасность инфраструктуры.