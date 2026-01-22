Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 16:54

Глава МИД европейской страны намерен посетить Россию в 2026 году

Глава МИД Швейцарии Кассис намерен приехать в Россию в 2026 году

Иньяцио Кассис Иньяцио Кассис Фото: Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис намерен приехать в Россию в 2026 году, сообщила телерадиокомпания RTS. Он также отметил, что в рамках председательства Берна в ОБСЕ посетит Киев и Вашингтон. Министр добавил, что главной целью организации остается урегулирование конфликта на Украине.

Кассис планирует лично посетить Россию в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что ситуация в целом разрешима. Уиткофф также сообщил, что вечером 22 января полетит в Россию.

До этого Кассис отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила оперативный план для начала мониторинга на Украине в считанные часы после возможного прекращения огня. По его мнению, способность организации быстро отреагировать на перемирие является главным испытанием и оправданием ее существования. Дипломат пояснил, что генсек организации начал разработку плана еще в прошлом году.

