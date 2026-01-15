В ОБСЕ начали готовиться к прекращению огня на Украине

В ОБСЕ начали готовиться к прекращению огня на Украине ОБСЕ разработала план для развертывания миссии на Украине при прекращении огня

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила оперативный план для начала мониторинга на Украине в считаные часы после возможного прекращения огня, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. По его мнению, способность организации быстро отреагировать на перемирие является главным испытанием и оправданием ее существования, передает Swissinfo.

Главный тест для организации — [возможное] прекращение огня. Если организация не готова предоставить услуги по мониторингу прекращения огня, документированию, сложно будет оправдать ее нужность, — сказал Кассис.

Дипломат пояснил, что генеральный секретарь организации начал разработку этого кризисного плана еще в прошлом году. Кассис отметил, что миссия будет готова к запуску мгновенно, что он образно сравнил с «нажатием кнопки».

Кассис также выразил уверенность, что участие ОБСЕ в поддержании режима прекращения огня было бы легитимным и с точки зрения России. Он напомнил, что РФ является полноправным участником организации, что теоретически может способствовать признанию миссии.

Ранее стало известно, что США и Украина согласовали основные элементы мирного плана. Сообщалось, что теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.