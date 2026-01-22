Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:25

Уиткофф подтвердил вылет в Москву

Уиткофф заявил, что вылетает в Москву 22 января

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что вечером 22 января полетит в Россию, пишет Reuters. О визите он рассказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Сегодня вечером мы отправляемся в Москву, — сообщил Уиткофф.

Ранее президент США Дональд Трамп публично похвалил работу своих представителей по вопросам урегулирования на Украине. Высокую оценку получили усилия спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера.

До этого президент России Владимир Путин высоко оценил дипломатическое участие США в решении конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Также политолог Юрий Светов сообщил, что урегулирование украинского кризиса не наступит, пока Вашингтон не вразумит Киев. По его мнению, переговоры между президентом России и представителями из США, в том числе Уиткоффом, могут способствовать мирному диалогу, однако не стоит ждать существенного прогресса в деэскалации конфликта.

Стив Уиткофф
Москва
вылеты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое поплин: из чего состоит, чем отличается и почему это лучшее белье
В Wildberries ответили на жалобы о сбоях в работе маркетплейса
С посадившего в поле самолет пилота потребовали 118 млн рублей
Прокуратура проконтролирует поиски матери и трех детей, пропавших в Иркутске
Россиянин получил срок за кадры городских пейзажей
Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи
Дмитриев раскрыл тактику сторонников конфликта на Украине
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего дочь с четвертого этажа уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Школьница нашла в коробке шоколад вместо выигранного в автомате iPhone
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.