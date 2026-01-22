Уиткофф подтвердил вылет в Москву Уиткофф заявил, что вылетает в Москву 22 января

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что вечером 22 января полетит в Россию, пишет Reuters. О визите он рассказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Сегодня вечером мы отправляемся в Москву, — сообщил Уиткофф.

Ранее президент США Дональд Трамп публично похвалил работу своих представителей по вопросам урегулирования на Украине. Высокую оценку получили усилия спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера.

До этого президент России Владимир Путин высоко оценил дипломатическое участие США в решении конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Также политолог Юрий Светов сообщил, что урегулирование украинского кризиса не наступит, пока Вашингтон не вразумит Киев. По его мнению, переговоры между президентом России и представителями из США, в том числе Уиткоффом, могут способствовать мирному диалогу, однако не стоит ждать существенного прогресса в деэскалации конфликта.