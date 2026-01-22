Трамп дал оценку своим помощникам в урегулировании кризиса на Украине Трамп: Уиткофф и Кушнер проделали хорошую работу по ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп публично похвалил работу своих представителей по вопросам урегулирования на Украине. Высокую оценку в ходе встречи американского лидера с членами деловых кругов получили усилия спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера.

Трамп отметил, что многие люди, занимающиеся украинским вопросом, находятся сейчас в Давосе. Его комментарий прозвучал на фоне состоявшейся встречи между российскими и американскими представителями на полях Всемирного экономического форума.

Джаред здесь и Стив Уиткофф здесь. Много людей, которые над этим работают, сейчас здесь, и они проделали хорошую работу, — уточнил республиканец.

В Швейцарии глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Обе стороны дали позитивную оценку результатам этой беседы. Дмитриев охарактеризовал встречи в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры «очень позитивными».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Встреча запланирована на 22 января. Визит иностранных гостей в Москву связан с продолжением диалога по вопросам урегулирования вокруг Украины. В ходе совещания российский лидер подтвердил свой рабочий график, указав на запланированные переговоры.