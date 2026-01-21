Путин озвучил, когда пройдут переговоры с американскими представителями Путин подтвердил, что 22 января Уиткофф и Кушнер приедут в Москву на переговоры

Президент России Владимир Путин заявил о намерении провести переговоры со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча запланирована на 22 января, сообщил политик в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Визит иностранных гостей в Москву связан с продолжением диалога по вопросам урегулирования вокруг Украины. В ходе совещания российский лидер подтвердил свой рабочий график, указав на запланированные переговоры.

Планируют обсудить вопросы с […] американскими представителями — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования, — уточнил Путин.

Данные контакты продолжают серию переговоров по сложному международному вопросу. На данный момент их конкретный формат и повестка детально не раскрываются.

Ранее политолог Юрий Светов указал, что урегулирование украинского кризиса не наступит, пока Вашингтон не вразумит Киев. По его мнению, переговоры между президентом России и представителями из США могут способствовать мирному диалогу, однако не стоит ждать существенного прогресса в деэскалации конфликта.