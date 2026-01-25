«Господин Путин»: Ушаков разыграл американскую делегацию перед переговорами Ушаков и Уиткофф пошутили перед переговорами с Путиным в Кремле

Помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом переговоров в Кремле пошутил, представив вошедшего в зал участника переговоров как «господина Путина», сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». Делегации уже ожидали появления российского лидера. Шутку поддержал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Это был сюрприз, — сказал американский политик.

Ранее переводчик Уиткоффа рассказал, что перед началом переговоров с Путиным оценил высокий сводчатый потолок в Кремле. Он подчеркнул, что такие архитектурные особенности могут осложнять работу — мешает эхо, из-за которого докладчика слышно хуже.

Также стало известно, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум пришли на встречу с Путиным в «умных» кольцах. Такие устройства фиксируют уровень стресса, пульс и фазы сна.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем объяснил, что время суток для Путина не имеет значения, особенно когда этого требует повестка. Так, например, глава государства провел переговоры с Уиткоффом поздно вечером.