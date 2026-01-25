Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 20:07

«Господин Путин»: Ушаков разыграл американскую делегацию перед переговорами

Ушаков и Уиткофф пошутили перед переговорами с Путиным в Кремле

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом переговоров в Кремле пошутил, представив вошедшего в зал участника переговоров как «господина Путина», сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». Делегации уже ожидали появления российского лидера. Шутку поддержал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Это был сюрприз, — сказал американский политик.

Ранее переводчик Уиткоффа рассказал, что перед началом переговоров с Путиным оценил высокий сводчатый потолок в Кремле. Он подчеркнул, что такие архитектурные особенности могут осложнять работу — мешает эхо, из-за которого докладчика слышно хуже.

Также стало известно, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум пришли на встречу с Путиным в «умных» кольцах. Такие устройства фиксируют уровень стресса, пульс и фазы сна.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем объяснил, что время суток для Путина не имеет значения, особенно когда этого требует повестка. Так, например, глава государства провел переговоры с Уиткоффом поздно вечером.

Стив Уиткофф
Юрий Ушаков
переговоры
Кремль
США
шутки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Украины нашли способ пережить блэкауты
Американец сделал предложение руки и сердца под водой среди акул
В Госдуме рассказали о едином QR-коде для всех платежей с сентября
Появились подробности романа россиянки с переплывшим Атлантику американцем
В КНР испытали новый вид беспилотника
«Гарантирована на 100 процентов»: в МИД оценили безопасность России
СФР опубликовал полную инструкцию по получению накопительной пенсии
Пассажиры сломавшейся электрички в Нижнем Новгороде шли пешком по морозу
Конфликт между российской семьей и туристами в Египте завершился миром
Что делать, если во рту застряла лампочка: инструкция по спасению
«Господин Путин»: Ушаков разыграл американскую делегацию перед переговорами
Средний чек россиян впервые за год превысил тысячу рублей
Аборты первой жены, слухи о болезни, уход со сцены: как живет Лев Лещенко
В США высказались о возможном состоянии психики Зеленского после Давоса
Душил, насиловал, глумился над трупами: как маньяк шесть лет кошмарил Урал
ВСУ покарали за Пензу, горе в семье Соколова, дело Усольцевых: что дальше
Работодателей могут обязать оплачивать такси сотрудникам
В Германии обанкротился один из старейших трактиров в стране
Более 30 тыс. человек могли погибнуть за два дня на протестах в Иране
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней невестой
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.