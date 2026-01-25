Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 21:28

Петербург встал в «королевских пробках» из-за визита монарха одной страны

В центре Петербурга возникли серьезные пробки из-за перекрытий и ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге перекрыли Литейный и Троицкий мосты, в связи с этим в городе возникли серьезные пробки, передает «Фонтанка». Параллельно на КАД произошло массовое ДТП, что привело к возгоранию автомобиля марки «Мерседес».

Причиной ограничений в центре города стал визит короля Малайзии Султана Ибрагима Исмаила. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что встречал монарха в аэропорту Пулково.

Ранее на Невском путепроводе в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин. Движение в сторону Невы было затруднено. Также сложная дорожная обстановка наблюдалась на Володарском мосту, Народной и Ивановской улицах.

До этого во Владивостоке дважды за день возникли 10-балльные пробки, которые практически парализовали движение по городу. Интерактивная карта сервиса «Яндекс Пробки» показывала, что почти все основные направления оказались заблокированы. Большая часть территории была окрашена в красный цвет, лишь изредка встречались зеленые и оранжевые участки. В заторе оказались ключевые транспортные артерии: улицы Баляева, Гоголя, Луговая, Столетия, 3-я Рабочая, а также центр города и районы Советский («Вторая Речка») и Чуркин.

Санкт-Петербург
пробки
ДТП
КАД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гостей московского ресторана эвакуировали из-за возгорания
В массовом ДТП в Ленобласти пострадал ребенок и четверо взрослых
Младенец стал неизлечимым инвалидом из-за халатности врачей в Петербурге
Мощные снегопады в Японии стали причиной человеческих жертв
В АТОР дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии
Онищенко раскрыл простой секрет защиты от вируса Нипах
Семья Политковской спокойно отнеслась к уничтожению памятной таблички
В Адыгее раскрыли последствия удара БПЛА
Петербург встал в «королевских пробках» из-за визита монарха одной страны
В США напомнили Дании о скандале в Гренландии
Власти Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности
Жители Украины нашли способ пережить блэкауты
Американец сделал предложение руки и сердца под водой среди акул
В Госдуме рассказали о едином QR-коде для всех платежей с сентября
Появились подробности романа россиянки с переплывшим Атлантику американцем
В КНР испытали новый вид беспилотника
«Гарантирована на 100 процентов»: в МИД оценили безопасность России
СФР опубликовал полную инструкцию по получению накопительной пенсии
Пассажиры сломавшейся электрички в Нижнем Новгороде шли пешком по морозу
Конфликт между российской семьей и туристами в Египте завершился миром
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.