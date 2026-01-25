Петербург встал в «королевских пробках» из-за визита монарха одной страны В центре Петербурга возникли серьезные пробки из-за перекрытий и ДТП

В Санкт-Петербурге перекрыли Литейный и Троицкий мосты, в связи с этим в городе возникли серьезные пробки, передает «Фонтанка». Параллельно на КАД произошло массовое ДТП, что привело к возгоранию автомобиля марки «Мерседес».

Причиной ограничений в центре города стал визит короля Малайзии Султана Ибрагима Исмаила. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что встречал монарха в аэропорту Пулково.

Ранее на Невском путепроводе в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин. Движение в сторону Невы было затруднено. Также сложная дорожная обстановка наблюдалась на Володарском мосту, Народной и Ивановской улицах.

До этого во Владивостоке дважды за день возникли 10-балльные пробки, которые практически парализовали движение по городу. Интерактивная карта сервиса «Яндекс Пробки» показывала, что почти все основные направления оказались заблокированы. Большая часть территории была окрашена в красный цвет, лишь изредка встречались зеленые и оранжевые участки. В заторе оказались ключевые транспортные артерии: улицы Баляева, Гоголя, Луговая, Столетия, 3-я Рабочая, а также центр города и районы Советский («Вторая Речка») и Чуркин.