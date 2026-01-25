Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Американец сделал предложение руки и сердца под водой среди акул

Житель США Дэвид Баласа сделал предложение девушке под водой среди акул

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель США Дэвид Баласа сделал предложение руки и сердца своей девушке под водой в клетке, окруженной акулами, сообщает News-Leader. Необычное событие произошло во время совместного путешествия пары и было приурочено ко второй годовщине их отношений.

Баласа и его возлюбленная Хейли Вивиора отправились в недельную поездку по нескольким штатам США, которая завершилась посещением океанариума в штате Миссури. Там они погрузились под воду в специальных костюмах, чтобы понаблюдать за акулами через решетку защитной клетки.

Во время погружения мужчина показал девушке коробку с акульим зубом и табличку с предложением выйти за него замуж. Вивиора согласилась сразу, а позже Баласа подарил ей настоящее обручальное кольцо, объяснив, что не стал брать его под воду из опасения потерять.

Ранее жителя Хмельницкого приговорили к трем годам лишения свободы за незаконное обращение с боевой гранатой, которую он использовал для необычного предложения руки и сердца. В июле 2025 года мужчина передал гранату возлюбленной и выдернул предохранительное кольцо, но боеприпас упал и взорвался.

