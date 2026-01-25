Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного полдника или неожиданного визита гостей. Получается обалденная вкуснятина: снизу — ароматные, карамелизованные ломтики яблок с пряной корицей, а сверху — нежный, влажный и слегка плотный творожный бисквит.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 яблока, 250 г творога, 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, 50 г сливочного масла. В сотейнике растопите 30 г масла с 2 ст. л. сахара и корицей, уложите тонкие дольки яблок и потомите 5–7 минут до легкой карамелизации. Форму для выпечки застелите пергаментом, красиво выложите яблоки вместе с сиропом. Для теста творог, яйца и оставшийся сахар взбейте блендером, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и растопленное оставшееся масло, перемешайте. Аккуратно залейте тестом яблоки. Выпекайте 35–40 минут при 180°C. Дайте немного остыть в форме, затем переверните на блюдо — и подавайте, любуясь карамельным верхом!

