Появились подробности романа россиянки с переплывшим Атлантику американцем

Американец Чарльз Уэйн Цимерманн, переплывший Атлантический океан ради россиянки, оказался сталкером, сообщил Telegram-канал Mash. Общение между 60-летним иностранцем и казанской блогершей Викторией началось в соцсетях в 2022 году. После одной из ссор девушка отправила его в черный список.

Пара вела исключительно переписку — лично они не встречались. В 2024 году мужчина приревновал Викторию и после блокировки решил лично приплыть к ней, купив 35-футовую яхту и изучая русский язык для объяснений на границе.

На судне, прибывшем в Сочи, пограничники обнаружили оружие и патроны. Цимерманн утверждал, что брал их для самообороны во время перехода через океан. Виктория при этом заявила, что приезда поклонника не ждала и видеть его не желает.

С 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года Цимерманн следовал по маршруту из США через Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию. 19 июня он пришвартовался в морском порту Сочи, где при осмотре яхты сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы. Центральный суд Сочи приговорил Цимерманна к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.