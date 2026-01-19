Американец приплыл в Сочи с оружием Гражданина США осудили за незаконный ввоз оружия на яхте через порт Сочи

Гражданин США прибыл в Сочи на прогулочной яхте, где находились огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. По данным источника, мужчина не указал наличие оружия при прохождении пограничного контроля и таможни. Суд признал его виновным в незаконной перевозке.

В суде Чарльз Уэин Зиммерман полностью признал вину. Он рассказал, что познакомился через интернет с девушкой из Казани и решил отправиться к ней в Россию на своей яхте. При этом мужчина забыл изучить российское законодательство.

С 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года Зиммерман следовал по маршруту из США через Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию. 19 июня он пришвартовался в морском порту Сочи, где при осмотре яхты сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы. Центральный районный суд Сочи приговорил Зиммермана к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

