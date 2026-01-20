Мясной рулет из свиной рульки — готовлю деликатес по этому рецепту: мой секрет нежности из кастрюли

Приготовив такой рулет самостоятельно, вы получите килограмм деликатесного продукта по цене обычного отруба. Это не только выгодно, но и безопасно, ведь вы точно знаете, что внутри — только мясо, чеснок и натуральные специи, без консервантов и усилителей.

Свиную рульку (около 1-1,5 кг) тщательно промываю. Закладываю ее в большую кастрюлю, заливаю холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Довожу до кипения, снимаю пену. Добавляю соль, 5–7 горошин черного перца и 2-3 лавровых листа. Убавляю огонь до минимального и варю рульку под крышкой 2,5-3 часа до полной мягкости (мясо должно легко отделяться от кости). За 30 минут до конца варки добавляю в бульон половинку моркови и луковицы для аромата.

Готовую рульку вынимаю, даю остыть. Затем отделяю мясо от кости и шкурки. Мясо измельчаю ножом или пропускаю через мясорубку с крупной решеткой. В полученный фарш добавляю три измельченных зубчика чеснока и 3-4 столовые ложки процеженного бульона, в котором варилось мясо, для сочности. Тщательно вымешиваю. На пищевую пленку выкладываю мясную массу и формирую плотный, тугой рулет, закручивая его как конфету. Убираю сверток в холодильник минимум на 6–8 часов, а лучше на ночь. Перед подачей снимаю пленку и нарезаю острым ножом на тонкие ломтики.

