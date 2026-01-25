Чудо-гарнир: картошка с невероятной начинкой — простой и сытный ужин, который всегда выручит

Чудо-гарнир: картошка с невероятной начинкой — простой и сытный ужин, который всегда выручит

Когда хочется приготовить гарнир, который не затеряется среди других блюд и станет главным предметом разговора, этот рецепт — идеальный выбор. Он выглядит сложным, хотя его приготовление — это лишь ловкость рук и неторопливое запекание.

Четыре крупные картофелины тщательно мою. Делаю на каждой поперечные надрезы по всей длине, не прорезая до конца, чтобы получилась «гармошка». В каждый надрез вставляю тонкий ломтик холодного сливочного масла. Для начинки мелко нарезанные шампиньоны (300 г) и одну луковицу обжариваю на сковороде до золотистого цвета, солю и перчу по вкусу. Этой остывшей грибной начинкой аккуратно заполняю разрезы в картофеле. Подготовленные картофелины укладываю в жаропрочную форму.

Для соуса смешиваю сливки (200 мл), мелко натертый твердый сыр (100 г), измельченные зубчики чеснока (3 шт.), соль и перец. Полученным соусом равномерно поливаю картофель сверху. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут до полной мягкости картофеля и образования аппетитной румяной сырной корочки. Подаю блюдо горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.