25 января 2026 в 09:51

Чудо-гарнир: картошка с невероятной начинкой — простой и сытный ужин, который всегда выручит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется приготовить гарнир, который не затеряется среди других блюд и станет главным предметом разговора, этот рецепт — идеальный выбор. Он выглядит сложным, хотя его приготовление — это лишь ловкость рук и неторопливое запекание.

Четыре крупные картофелины тщательно мою. Делаю на каждой поперечные надрезы по всей длине, не прорезая до конца, чтобы получилась «гармошка». В каждый надрез вставляю тонкий ломтик холодного сливочного масла. Для начинки мелко нарезанные шампиньоны (300 г) и одну луковицу обжариваю на сковороде до золотистого цвета, солю и перчу по вкусу. Этой остывшей грибной начинкой аккуратно заполняю разрезы в картофеле. Подготовленные картофелины укладываю в жаропрочную форму.

Для соуса смешиваю сливки (200 мл), мелко натертый твердый сыр (100 г), измельченные зубчики чеснока (3 шт.), соль и перец. Полученным соусом равномерно поливаю картофель сверху. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут до полной мягкости картофеля и образования аппетитной румяной сырной корочки. Подаю блюдо горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Кекс‑облако с маскарпоне: секрет нежной выпечки, от которой все будут в восторге
Кекс‑облако с маскарпоне: секрет нежной выпечки, от которой все будут в восторге
Воздушные блины — облако на тарелке: рецепт для праздничной Масленицы‑2026
Воздушные блины — облако на тарелке: рецепт для праздничной Масленицы‑2026
Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Мое секретное оружие: картофельные «гнезда» с жюльеном. Готовятся проще пирога, а смотрятся — как праздник
Мое секретное оружие: картофельные «гнезда» с жюльеном. Готовятся проще пирога, а смотрятся — как праздник
Мой тайный рецепт: творог, кефир и щепотка секрета. Жарю под крышкой — лепешки вырастают пышными и невероятно нежными
Мой тайный рецепт: творог, кефир и щепотка секрета. Жарю под крышкой — лепешки вырастают пышными и невероятно нежными
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

