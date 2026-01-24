Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 14:56

Литовский кугелис — простое блюдо из картошки: тепло и по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кугелис — блюдо без лишних слов. Его не подают напоказ и не украшают сложными соусами, зато именно его просят приготовить «как у мамы». Теплый, сытный, ароматный, он собирает семью за столом и создает то самое чувство дома, ради которого и стоит готовить. Готовлю кугелис, когда хочется простоты и уюта. Это не праздничная еда, а настоящая — на каждый день, когда важны вкус и сытость, а не внешний блеск.

Ингредиенты: картофель — 1,5 кг, репчатый лук — 2 шт., яйца — 2 шт., молоко — 200 мл, бекон или сало — 150 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — для формы.

Приготовление: картофель натираю на мелкой терке, лишний сок слегка отжимаю. Лук измельчаю и добавляю к картофелю, затем вбиваю яйца, солю, перчу и перемешиваю. Бекон нарезаю кубиками и слегка обжариваю до румяности, добавляю в картофельную массу. Вливаю теплое молоко и еще раз аккуратно перемешиваю. Форму смазываю маслом, выкладываю массу и разравниваю. Запекаю кугелис в духовке при 180 °C около 60 минут, до золотистой корочки и плотной текстуры внутри. Подаю горячим, со сметаной или холодным молоком.

Ранее мы делились рецептом белорусских бульбашей. Картофельные шарики с луком, от которых невозможно оторваться.

