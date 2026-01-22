Белорусские бульбашы: картофельные шарики с луком, от которых невозможно оторваться

Бульбашы — одно из тех блюд, где всё решает картошка. В белорусской кухне её не зря называют «бульбой»: из простых клубней получается по-настоящему сытная и душевная еда. Эти румяные шарики с салом и луком готовили ещё наши бабушки — быстро, без заморочек и из того, что всегда было под рукой. Бульбашы хороши и как самостоятельное блюдо, и как горячая закуска. Снаружи — хрустящая корочка, внутри — мягкая, ароматная картофельная серединка.

Ингредиенты: картофель — 800 г, сало или бекон — 120 г, репчатый лук — 1 крупный, яйцо — 1 шт., мука — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло или смалец — для жарки, твёрдый сыр — 80 г (по желанию).

Приготовление: картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Если он очень сочный, слегка отожмите лишний сок, но не до сухости. Сало нарежьте мелкими кубиками, лук — как можно мельче. Добавьте всё к картофелю, вбейте яйцо, посолите, поперчите и вмешайте муку — масса должна быть густой, но мягкой. Если любите более насыщенный вкус, добавьте тёртый сыр — бульбашы получатся особенно нежными внутри. Мокрыми руками сформируйте небольшие шарики. Обжаривайте бульбашы на среднем огне в хорошо разогретом масле до золотистой корочки со всех сторон. Не спешите: внутри они должны полностью пропариться. Подавайте горячими — со сметаной, чесночным соусом или просто с хрустящими солёными огурцами.

