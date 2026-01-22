Пачка бекона и помидор: вкуснейшие лавашные конвертики на завтрак и перекус

Когда нужно быстро накормить семью или соорудить что-то к кофе, выручают эти лавашные конвертики. Хрустящие снаружи, сочные внутри, с ароматным беконом, тянущимся сыром и свежим помидором — они исчезают со сковороды быстрее, чем успеваю накрыть на стол. Готовлю их и на завтрак, и на перекус, и «на всякий случай».

Ингредиенты: тонкий лаваш — 2 листа, бекон — 100 г, сыр (гауда или любой хорошо плавящийся) — 150 г, помидор — 1-2 шт., сметана — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, свежая зелень — небольшой пучок.

Как готовлю: бекон быстро обжариваю до румяности и даю немного остыть. Сыр натираю на крупной терке, добавляю сметану, мелко нарезанную зелень и чеснок — получается нежная сырная масса. Помидор режу тонкими ломтиками, лишний сок убираю салфеткой. Лаваш разрезаю на прямоугольники, смазываю сырной смесью, выкладываю бекон и ломтики помидора. Сворачиваю конвертиками или рулетами. Обжариваю на сухой сковороде с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавать лучше горячими — тогда сыр тянется, а помидор дает сочность.

