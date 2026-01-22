Беру стакан кефира и пачку вишни: шоколадные кексы пеку за полчаса — магазинные десерты больше не покупаю

Когда хочется чего-то сладкого к чаю, а возиться долго нет ни времени, ни желания, эти кексы меня выручают всегда. Все смешала в одной миске — и в духовку. Получаются мягкие, влажные, с ярким шоколадным вкусом и сочной вишнёвой кислинкой. Дом наполняется таким ароматом, что о покупных десертах сразу забываешь.

Ингредиенты: кефир 2,5% — 280 мл, яйца — 2 шт., овсяная мука — 100 г, кукурузная мука — 100 г, какао-порошок — 35 г, замороженная вишня — 150 г, кокосовая стружка — 15 г (по желанию), сода — ½ ч. л., сахар или подсластитель — по вкусу.

Как готовлю: вишню заранее размораживаю и обязательно даю стечь соку — так тесто не будет водянистым. В миске соединяю кефир, яйца и сахар, слегка взбиваю венчиком. Добавляю овсяную и кукурузную муку, какао и соду, тщательно перемешиваю до гладкого теста. Если нужна кокосовая нотка — всыпаю стружку. Вишню аккуратно вмешиваю в самом конце. Раскладываю тесто по формочкам, заполняя их примерно на две трети. Выпекаю при 180 °C около 25–30 минут до сухой шпажки. Кексы отлично держат форму, не крошатся и остаются мягкими даже на следующий день. Удобно, быстро и так вкусно, что магазинные сладости теперь просто не нужны.

