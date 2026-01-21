Беру по 50 г масла и какао: пеку пирог на сковороде за 20 минут — десерт-выручалка

Этот пирог — моя настоящая палочка-выручалочка. Когда хочется чего-нибудь сладкого «прямо сейчас», а включать духовку нет ни времени, ни желания, я просто достаю сковороду. Всего по 50 граммов масла и какао — и через 20 минут на столе нежный шоколадный десерт, который выглядит так, будто с ним долго возились. Пирог получается очень мягким, влажным и буквально тает во рту.

Ингредиенты: сливочное масло — 50 г, какао-порошок — 50 г, сахар — 70 г, яйцо — 1 шт., пшеничная мука — 40 г, молоко — 80 мл, разрыхлитель — 1/2 ч. л., растительное масло — 1 ст. л. Для пропитки: холодное молоко — 100 мл. Для глазури: темный шоколад — 80 г, сливки 33% — 50 мл.

Как готовлю: сливочное масло растапливаю с какао и сахаром до однородности, немного остужаю. Добавляю яйцо и молоко, перемешиваю. Всыпаю муку с разрыхлителем — тесто получается гладкое и довольно жидкое. Сковороду слегка смазываю растительным маслом, выливаю тесто, накрываю крышкой и готовлю на минимальном огне 15–17 минут. Готовый пирог прокалываю вилкой по всей поверхности и медленно вливаю холодное молоко — он пропитывается прямо на глазах. Для глазури растапливаю шоколад со сливками и поливаю пирог сверху. Даю немного остыть — и можно резать. Простой, быстрый и очень вкусный десерт, который выручает снова и снова.

