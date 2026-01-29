Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:55

Пациентов кузбасского интерната кормили курицей с плесенью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В кузбасском доме-интернате, где ранее была зафиксирована гибель девяти человек, вскрылись катастрофические нарушения санитарных норм, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Пациентов кормили гнилыми овощами, тухлой рыбой и заплесневелой курятиной.

Постояльцы учреждения утверждают, что испорченные продукты никогда не утилизировались — их использовали для приготовления пищи на кухне, которая буквально кишела полчищами тараканов, передает канал. По информации источника, ситуация усугублялась нехваткой персонала. На 500 проживающих в интернате пациентов приходилось всего два повара и один раздатчик еды.

Издание сообщает, что руководство интерната также незаконно увольняло персонал, чтобы избавиться от неугодных сотрудников. Так, кладовщицу, обвиненную в отсутствии инвентаризации, пришлось восстанавливать в должности через суд с выплатой неустоек. При этом администрация интерната тщательно скрывала реальное положение дел от контролирующих органов, рассказали каналу. Перед официальными визитами в учреждении проводили «показательную» уборку, но после ревизии все становилось как прежде.

Ранее стало известно, что в январе в кузбасском доме-интернате для людей с психическими расстройствами умерли девять пациентов после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю проводят проверку.

Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин допустил, что причиной осложнений заболевания могла стать ротавирусная инфекция. По его словам, данный недуг можно спутать с отравлением.

интернаты
еда
Кузбасс
Кемеровская область
