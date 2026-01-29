Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате в Кузбассе Терапевт Кондрахин: ротавирус мог осложнить болезни умерших в интернате Кузбасса

Ротавирусная инфекция могла стать причиной осложнений заболеваний, которые привели к смерти девяти пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» в Кузбассе, заявил NEWS.ru кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, данный недуг можно спутать с отравлением.

Есть ротавирусная инфекция. Она протекает как отравление. Вспышка инфекции может осложняться различными заболеваниями, параллельно могут возникать осложнения, которые способны приводить к летальному исходу, а выглядеть это будет как интоксикация. Это могло стать осложняющим фактором. Человеческий организм может отреагировать совершенно неправильно, — сказал Кондрахин.

Он подчеркнул, что при отсутствии патологий в организме отравление, как правило, не представляет серьезной угрозы и обычно ограничивается лишь диареей и рвотой. Однако, по словам терапевта, наличие каких-либо отклонений в состоянии здоровья может значительно усугубить ситуацию, вплоть до летального исхода. Врач пояснил, что проблемы с желудком могут существенно повысить риск серьезных осложнений.

Ранее стало известно, что в январе в кузбасском доме-интернате для людей с психическими расстройствами умерли девять пациентов после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю проводят проверку. Сейчас устанавливают причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего молодого человека, которые скончались в местной больнице.