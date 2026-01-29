Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:09

Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате в Кузбассе

Терапевт Кондрахин: ротавирус мог осложнить болезни умерших в интернате Кузбасса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ротавирусная инфекция могла стать причиной осложнений заболеваний, которые привели к смерти девяти пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» в Кузбассе, заявил NEWS.ru кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, данный недуг можно спутать с отравлением.

Есть ротавирусная инфекция. Она протекает как отравление. Вспышка инфекции может осложняться различными заболеваниями, параллельно могут возникать осложнения, которые способны приводить к летальному исходу, а выглядеть это будет как интоксикация. Это могло стать осложняющим фактором. Человеческий организм может отреагировать совершенно неправильно, — сказал Кондрахин.

Он подчеркнул, что при отсутствии патологий в организме отравление, как правило, не представляет серьезной угрозы и обычно ограничивается лишь диареей и рвотой. Однако, по словам терапевта, наличие каких-либо отклонений в состоянии здоровья может значительно усугубить ситуацию, вплоть до летального исхода. Врач пояснил, что проблемы с желудком могут существенно повысить риск серьезных осложнений.

Ранее стало известно, что в январе в кузбасском доме-интернате для людей с психическими расстройствами умерли девять пациентов после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю проводят проверку. Сейчас устанавливают причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего молодого человека, которые скончались в местной больнице.

Кузбасс
интернаты
смерти
болезни
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.