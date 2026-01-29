Лавров предрек Зеленскому конец Гитлера и Наполеона Лавров заявил, что Зеленский идет по стопам Гитлера и Наполеона

Правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским во многом повторяет историю Запада по примеру Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Turkiye. По его словам, они пожертвовали слишком многими жизнями в угоду своему колониальному и нацистскому мышлению.

Режим Зеленского — это во многом повторение истории, но не как фарс, потому что для фарса погибло слишком много людей, которыми жертвуют Зеленский и его «хозяева» — западные покровители, — отметил он.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. По словам эксперта, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.