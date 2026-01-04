Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 18:14

Как удивить гостей: готовим на Новый год салат с виноградом и курицей

Необычные новогодние салаты — теплый, как этот вечер, салат с виноградом Необычные новогодние салаты — теплый, как этот вечер, салат с виноградом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Теплый салат с виноградом — идея из числа необычных новогодних салатов, которая согреет в зимний вечер и удивит гостей неожиданным вкусом. Он сочетает теплую курицу, сочный виноград и ароматные травы, создавая уютное блюдо с праздничным акцентом.

Ингредиенты: 300 г куриного филе, 150 г красного винограда без косточек, 2 горсти молодой руколы, 50 г поджаренных грецких орехов, 1 ч. ложка бальзамического конфита (уваренный в сахаре бальзамический уксус), 1 ст. ложка оливкового масла холодного отжима, 1 щепотка тимьяна, морская соль, свежемолотый перец. Курицу обжарьте на оливковом масле с тимьяном, нарежьте полосками. Смешайте с теплым мясом виноград, руколу и орехи. Заправьте смесью масла и конфита.

Такой салат подается сразу после приготовления, сохраняя тепло и аромат. Попробуйте необычные новогодние салаты — они превратят ваш стол в гастрономическое приключение.

Ранее мы делились с вами рецептом сытного салата с пастой.

