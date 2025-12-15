Новый год-2026
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга. Служба получит право напрямую запрашивать данные о переводах через Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и Систему быстрых платежей (СБП).

В настоящее время такие сведения Росфинмониторинг запрашивает у банков. Инициатива призвана оптимизировать этот процесс и снизить нагрузку на финансовые учреждения, которые сами обратились с такой просьбой.

Поправки будут внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Они вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Порядок и сроки обмена информацией будут согласовываться с Банком России.

Ранее Банк России утвердил новый дополнительный критерий для определения подозрительных трансакций в Системе быстрых платежей. Согласно обновленным правилам, проверке будут подлежать операции по переводу средств между физическими лицами на сумму от 200 тыс. рублей. Применяться этот критерий будет в случаях, когда отправитель не знаком с получателем.

