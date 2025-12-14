Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

В суровом норвежском климате, где калории тратятся быстро, а теплая сытная пища ценится превыше изысков, родились удивительно простые и мудрые лепешки ломпе. Их основа — отварной картофель, превращенный в эластичное тесто с минимальным количеством муки. Это гениальное изобретение хозяйской смекалки, позволяющее накормить семью питательным завтраком или взять в дорогу сытный перекус. Лепешки получаются плотными, но мягкими, с едва уловимым ароматом картофеля и красивыми поджаристыми пятнышками на поверхности. Они идеально сочетаются как со сладкими, так и с солеными добавками, воплощая в себе саму суть скандинавской кухни — практичность и уют.

Для приготовления потребуется: 500 г картофеля (примерно 4-5 средних клубней), 120–150 г пшеничной муки, 1 чайная ложка соли, сливочное или растительное масло для обжарки.

Картофель тщательно вымойте, отварите в мундире до полной готовности, затем остудите и очистите. Готовые клубни разомните в пюре без добавления молока или масла, добиваясь максимально однородной консистенции без комочков. В теплое пюре всыпьте соль и постепенно добавьте просеянную муку, энергично вымешивая тесто. Оно должно получиться эластичным, перестать липнуть к рукам, но оставаться достаточно мягким. Сформируйте из теста колбаску, разрежьте ее на 8–10 равных частей. Каждую часть раскатайте в круглую лепешку толщиной около 5 мм. Разогрейте сухую сковороду (желательно чугунную) или сковороду с минимальным количеством масла. Обжаривайте лепешки на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до появления золотисто-коричневых пятен. Подавайте горячими со сметаной, копченой рыбой, сыром или ягодным джемом.

