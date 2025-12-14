Лидера Little Big наказали в Ленобласти Лидера Little Big Прусикина оштрафовали в третий раз за год в Ленобласти

Суд в Ленобласти в третий раз за год оштрафовал лидера группы Little Big Илью Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила объединенная пресс-служба региональных судов. Артиста привлекли к административной ответственности за уклонение от порядка деятельности иностранного агента. Музыканта обязали выплатить по 40 тыс. рублей за каждое нарушение.

За текущий год Сосновоборским городским судом Ленинградской области трижды привлечен к административной ответственности иностранный агент Прусикин Илья Владимирович, более известный как лидер группы Little Big, — сказано в сообщении.

