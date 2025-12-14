Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 17:58

Лидера Little Big наказали в Ленобласти

Лидера Little Big Прусикина оштрафовали в третий раз за год в Ленобласти

Илья Прусикин Илья Прусикин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Суд в Ленобласти в третий раз за год оштрафовал лидера группы Little Big Илью Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила объединенная пресс-служба региональных судов. Артиста привлекли к административной ответственности за уклонение от порядка деятельности иностранного агента. Музыканта обязали выплатить по 40 тыс. рублей за каждое нарушение.

За текущий год Сосновоборским городским судом Ленинградской области трижды привлечен к административной ответственности иностранный агент Прусикин Илья Владимирович, более известный как лидер группы Little Big, — сказано в сообщении.

Ранее прокурор запросил заочно 1 год 10 месяцев колонии для бывшего главы Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в повторном нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Блогера Никиту Ефремова между тем приговорили к трем годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Также ему назначили три года испытательного срока.

