Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 18:14

Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК

Блогера Ефремова приговорили к трем годам условно по делу о финансировании ФБК

Никита Ефремов Никита Ефремов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья. Также ему назначили три года испытательного срока.

С учетом позиции государственного обвинителя Химкинской городской прокуратуры 25-летний житель Подмосковья Никита Ефремов осужден за финансирование экстремистской деятельности, — сказано в сообщении.

В Санкт-Петербурге ранее задержали двух подозреваемых в спонсировании ФБК. СК возбудил уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности.

До этого Арбитражный суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией и журналистку Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) выпустить опровержение «расследования» финансовой деятельности Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева. Кроме того, Певчих должна будет выплатить неустойку в размере 75 тыс. рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 150 тыс. рублей.

Никита Ефремов
суды
приговоры
ФБК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.