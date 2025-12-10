Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК Блогера Ефремова приговорили к трем годам условно по делу о финансировании ФБК

Суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья. Также ему назначили три года испытательного срока.

С учетом позиции государственного обвинителя Химкинской городской прокуратуры 25-летний житель Подмосковья Никита Ефремов осужден за финансирование экстремистской деятельности, — сказано в сообщении.

В Санкт-Петербурге ранее задержали двух подозреваемых в спонсировании ФБК. СК возбудил уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности.

До этого Арбитражный суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией и журналистку Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) выпустить опровержение «расследования» финансовой деятельности Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева. Кроме того, Певчих должна будет выплатить неустойку в размере 75 тыс. рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 150 тыс. рублей.