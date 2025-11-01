Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:14

ФСБ задержала «помощников» экстремистов

ФСБ задержала двух петербуржцев по подозрению в финансировании ФБК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге прошло задержание двух подозреваемых в оказании материальной помощи Фонду борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным ведомства, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности».

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане инициативно оказывали финансовую помощь НКО «ФБК», деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее Арбитражный суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией и журналистку Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) выпустить опровержение «расследования» финансовой деятельности Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева. Кроме того, Певчих должна будет выплатить неустойку в размере 75 тыс. рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 150 тыс. рублей

