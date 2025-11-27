Озвучено решение прокуратуры по делу против блогера Ефремова В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Никиты Ефремова — 25-летнего жителя Московской области и интернет-блогера. Он предстанет перед судом по обвинению в финансировании экстремистской деятельности.

По информации прокуратуры, северо-восточный округ столицы завершил сбор доказательств по данному делу. Ефремову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

Материалы уголовного дела теперь переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. В настоящее время в отношении Ефремова действует мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

Следствие установило, что в период с августа 2021 по февраль 2022 года, находясь на территории Москвы и области, Ефремов осуществил семь денежных переводов. Эти средства, полагают следователи, предназначались для нужд и обеспечения деятельности организации, запрещенных на территории РФ.

Ранее завершилось расследование дела Ефремова, который также является основателем бренда кроссовок. Блогера обвиняли в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена).