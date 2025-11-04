Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 14:20

Блогер Ефремов ответит перед судом за спонсирование ФБК с продажи кроссовок

СК завершил расследование дела блогера Никиты Ефремова о спонсировании ФБК

Никита Ефремов Никита Ефремов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Следователи завершили расследование уголовного дела блогера и основателя бренда кроссовок Nikita Efremov Никиты Ефремова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его обвиняют в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Ефремов признал фактические обстоятельства дела, но не согласился с формулировкой обвинения и продолжает настаивать на своей невиновности. В ближайшее время материалы передадут в прокуратуру для обвинительного заключения, после чего дело направят в суд.

Партнеров Ефремова по бизнесу — студентов РАНХиГС и МГУ Дмитрия Шапкина и Никиту Бабаяна — к ответственности привлекать не стали. Молодые люди проходят по делу как свидетели. Их адвокат Александр Карабанов подтвердил завершение расследования и отсутствие претензий к его подзащитным. При этом он отказался раскрывать детали, сославшись на тайну следствия.

В Санкт-Петербурге ранее задержали двух подозреваемых в спонсировании ФБК. СК возбудил уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности.

