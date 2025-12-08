ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:58

Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок

Прокурор запросил 1 год 10 месяцев колонии для Яшина по иноагентской статье

Илья Яшин Илья Яшин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прокурор запросил заочно 1 год 10 месяцев колонии для бывшего главы совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил ТАСС его адвокат Михаил Бирюков. Политика обвиняют в повторном нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ранее оппозиционера помиловал президент России Владимир Путин.

Гособвинение запросило 1 год 10 месяцев Яшину заочно. Приговор будет оглашен 9 декабря, — сказал защитник.

1 августа 2024 года Путин помиловал Яшина и еще 12 осужденных. Впоследствии они приняли участие в обмене заключенными со странами Запада. Сам политик утверждал, что не давал на это согласие. Обмен он назвал «незаконным выдворением» из страны против его воли.

Ранее Яшина заочно арестовали по делу о создании экстремистской организации, такое решение принял Басманный суд Москвы. Помимо него, по данному делу также проходят Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Юлия Навальная (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Илья Яшин
уголовные дела
статьи
иноагенты
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл, чем плоха для Киева новая доктрина нацбезопасности США
Продюсер объяснил отмену концертов Нурлана Сабурова в России
Старейшая в России звукозаписывающая компания вернулась к пластинкам
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок
Белок и омега-3: салат из трески — соленые огурчики добавят вкуса
Москвич потребовал 10 млн рублей с бывшей жены после слива интимных фото
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.