Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок Прокурор запросил 1 год 10 месяцев колонии для Яшина по иноагентской статье

Прокурор запросил заочно 1 год 10 месяцев колонии для бывшего главы совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил ТАСС его адвокат Михаил Бирюков. Политика обвиняют в повторном нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ранее оппозиционера помиловал президент России Владимир Путин.

Гособвинение запросило 1 год 10 месяцев Яшину заочно. Приговор будет оглашен 9 декабря, — сказал защитник.

1 августа 2024 года Путин помиловал Яшина и еще 12 осужденных. Впоследствии они приняли участие в обмене заключенными со странами Запада. Сам политик утверждал, что не давал на это согласие. Обмен он назвал «незаконным выдворением» из страны против его воли.

Ранее Яшина заочно арестовали по делу о создании экстремистской организации, такое решение принял Басманный суд Москвы. Помимо него, по данному делу также проходят Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Юлия Навальная (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).