Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 13:27

Иноагента Яшина заочно арестовали по делу об экстремизме

Илья Яшин Илья Яшин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшего главу совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали по делу о создании экстремистской организации, такое решение принял Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Помимо него, по данному делу также проходят Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная (внесены Минюстом РФ в список иноагентов).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Яшину И. В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ, — говорится в сообщении.

Ранее Кара-Мурзу и Яшина внесли в список террористов и экстремистов. Они появились в соответствующем реестре Росфинмониторинга. Кара-Мурзу также объявили в розыск по линии МВД.

До этого Яшин в материалах нового уголовного дела представлен как лицо без гражданства. Это подтвердил адвокат экс-депутата Михаил Бирюков. Его также помиловал президент России Владимир Путин.

Москва
суды
Илья Яшин
иноагенты
аресты
экстремизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.