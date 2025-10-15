Иноагента Яшина заочно арестовали по делу об экстремизме

Бывшего главу совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали по делу о создании экстремистской организации, такое решение принял Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Помимо него, по данному делу также проходят Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная (внесены Минюстом РФ в список иноагентов).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Яшину И. В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ, — говорится в сообщении.

Ранее Кара-Мурзу и Яшина внесли в список террористов и экстремистов. Они появились в соответствующем реестре Росфинмониторинга. Кара-Мурзу также объявили в розыск по линии МВД.

До этого Яшин в материалах нового уголовного дела представлен как лицо без гражданства. Это подтвердил адвокат экс-депутата Михаил Бирюков. Его также помиловал президент России Владимир Путин.