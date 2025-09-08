Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 13:24

Илью Яшина обозначили как ЛБГ в новом уголовном деле

В материалах нового дела экс-депутата Яшина указали, что у него нет гражданства

Илья Яшин Илья Яшин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший мундеп Илья Яшин (внесет Минюстом РФ в список иноагентов) в материалах нового уголовного дела представлен как лицо без гражданства, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Бирюков. До этого его помиловал президент России Владимир Путин.

В новом уголовном деле Яшина есть справка о том, что он является лицом без гражданства, — поделился собеседник агентства.

Бывшего депутата обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ о нарушении порядка деятельности иноагента после привлечения к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Других деталей защита Яшина не представила. Перед этим МВД России объявило его в розыск. В реестр иноагентов Яшин попал 22 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может давить на свидетелей в рамках уголовного дела. В СК России уточнили, что адвокаты фигуранта не согласны с этим. В ходатайстве ведомства говорится, что Быков может продолжить скрываться от органов суда и следствия.

суды
Илья Яшин
уголовные дела
документы
