Мука, масло и горсть миндаля — творю шведское чудо к кофе. Пушистая семла с тающей начинкой

Семла — это не просто булочка, а кусочек скандинавского уюта, имеющий многовековую историю. Традиционно ее готовили к Масленице как последнее сладкое угощение перед Великим постом, но сегодня это любимый десерт, который с декабря по апрель пекут в каждом шведском доме. Особый шарм булочке придает кардамон в тесте и нежная миндально-сливочная начинка — марципан, а классическая подача в глубокой тарелке с теплым молоком превращает ее в настоящее комфорт-блюдо. И хотя в Скандинавии ее едят целый сезон, попробовать эту воздушную сладость стоит в любое время года.

Для теста потребуется: 320 г муки, 130 мл теплого молока, 1 яйцо, 50 г мягкого сливочного масла, 5 г сухих дрожжей, 0,5 ч. л. молотого кардамона, 50 г сахара, 0,5 ч. л. соли. Для начинки: 100 г молотого миндаля, 70 мл молока, 70 г сахара, 250 г холодных жирных сливок (33%), 60 г сахарной пудры.

В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, дайте постоять 10 минут. Добавьте яйцо, соль, кардамон, мягкое масло и постепенно введите муку. Замесите гладкое тесто, накройте и дайте подойти в тепле 1 час. Для марципана смешайте молотый миндаль, сахар и молоко, варите на медленном огне 5 минут до загустения, остудите. Подошедшее тесто разделите на 6 частей, сформируйте шарики, выложите на противень и дайте подойти 30 минут. Выпекайте при 200 °C 10–12 минут до золотистого цвета. У остывших булочек срежьте верхушки, аккуратно выньте часть мякиша. Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Смешайте 2/3 взбитых сливок с марципаном. Наполните булочки марципаново-сливочной массой, сверху украсьте оставшимися сливками и накройте срезанными «крышечками». Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.