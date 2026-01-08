Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 17:00

Нежный «Конвертик» на ужин — лаваш с творогом и укропом. Сочная начинка в хрустящей обертке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самое простое решение оказывается самым вкусным. Эти хрустящие конвертики — идеальный вариант для лёгкого, но сытного ужина, когда нет времени на долгую готовку. Нежный творог со свежим укропом, завёрнутый в тонкий лаваш, создаёт гармоничный и очень домашний вкус, а золотистая аппетитная корочка делает это блюдо по-настоящему праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких лаваша, 400 г творога, крупный пучок укропа, 2–3 зубчика чеснока, 2 ст. л. сметаны, соль по вкусу, 1 яйцо для смазки, растительное масло. Творог разомните вилкой, укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте творог, зелень, чеснок, сметану и соль до однородности. Лаваш нарежьте на квадраты размером примерно 15х15 см. На центр каждого квадрата выложите столовую ложку начинки. Сформируйте конвертики, завернув края лаваша к центру. Выложите конвертики швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими, как самостоятельное блюдо или со свежими овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

