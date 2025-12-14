Раскрыта судьба льва, считавшегося погибшим после удара ВСУ по Васильевке Считавшийся погибшим после удара по зоопарку в Васильевке лев Нео выжил

Лев Нео, которого считали погибшим после удара украинских дронов по зоопарку в Васильевке Запорожской области, выжил, сообщил ТАСС глава Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко. По его словам, у животного зафиксированы осколочные ранения, сейчас он находится в стрессовом состоянии.

Слава Богу, что произошло все так и животное осталось травмированным, но живым. Так что, будем надеяться, что [лев] долго-долго будет жить. Сегодня утром лев, не скажу, что очень хорошо ходил, он был в состоянии стресса, поэтому метался. Но, во всяком случае, он быстро передвигался по территории зимнего помещения, — сказал собеседник агентства.

Получив осколочные ранения, Нео спрятался в зимнем вольере и потерял сознание. Пылышенко также подозревает, что животное пережило сильный удар взрывной волны, после чего перестал подавать признаки жизни. Лев начал приходить в себя лишь спустя несколько часов после обстрела.

Нео родился в зоопарке, в январе ему исполнится шесть лет. Сотрудники учреждения заботятся о нем с самых «пеленок». Сейчас зоопарк делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить разрушенные вольеры и вернуть животных в привычные для них условия.

О предполагаемой гибели льва Нео после удара по частному зоопарку в Васильевке ранее сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Шансы на выживание животного были крайне малы.