Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 18:11

Врач объяснила причину раннего распространения гриппа в России

Врач Вахрушева: аномальная погода осенью могла способствовать раннему росту ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России в 2025 году зафиксировано более раннее начало сезонного роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева. По ее словам, этому могли способствовать аномально теплая осенняя погода и высокая влажность, а среди циркулирующих вирусов вновь преобладает штамм гонконгского гриппа H3N2.

В этом году зафиксировано более раннее начало роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в том числе в Дальневосточном федеральном округе. Этому могли способствовать аномально теплые погодные условия осени и традиционно высокий для региона уровень влажности, — сказала медик.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского Университета Иван Коновалов отметил, что грипп проявляется более резко по сравнению с другими респираторными инфекциями. Специалист подчеркнул, что основную угрозу представляет не сам вирус, а вызываемые им последствия для здоровья.

Кроме того, столичный департамент здравоохранения сообщил о прохождении Москвой пика распространения ОРВИ и гриппа. По данным ведомства, уже фиксируется уменьшение количества пациентов.

врачи
ОРВИ
грипп
эпидемии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилые супруги легли спать и не проснулись в российском городе
Ушла из жизни искусствовед, отдавшая 60 лет жизни работе в Русском музее
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.