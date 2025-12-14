Врач объяснила причину раннего распространения гриппа в России

В России в 2025 году зафиксировано более раннее начало сезонного роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева. По ее словам, этому могли способствовать аномально теплая осенняя погода и высокая влажность, а среди циркулирующих вирусов вновь преобладает штамм гонконгского гриппа H3N2.

В этом году зафиксировано более раннее начало роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в том числе в Дальневосточном федеральном округе. Этому могли способствовать аномально теплые погодные условия осени и традиционно высокий для региона уровень влажности, — сказала медик.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского Университета Иван Коновалов отметил, что грипп проявляется более резко по сравнению с другими респираторными инфекциями. Специалист подчеркнул, что основную угрозу представляет не сам вирус, а вызываемые им последствия для здоровья.

Кроме того, столичный департамент здравоохранения сообщил о прохождении Москвой пика распространения ОРВИ и гриппа. По данным ведомства, уже фиксируется уменьшение количества пациентов.