Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе! Мясо получается нежнейшим, с незабываемым вкусом и ароматом. Сметана делает соус бархатистым, без тяжести майонеза.

Вам понадобится: 4 куриных бедра (можно взять филе или голени), 300 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 300 мл сметаны 20%, 2 зубчика чеснока, 50 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло. Курицу посолите и поперчите, обжарьте на сковороде до золотистой корочки и переложите в форму для запекания. На той же сковороде обжарьте нарезанные грибы с луком до мягкости и легкой румяности. Добавьте к грибам сметану и измельченный чеснок, доведите до кипения, посолите и поперчите. Залейте курицу грибным соусом, посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут в разогретой до 180 °C духовке до золотистой сырной корочки.

Подавайте с картофельным пюре, рисом или гречкой — это беспроигрышный вариант для любого случая!

