Когда надоел обычный рассольник, заменил мясо на рыбу — этот рецепт стал семейным хитом

Этот суп стал настоящим хитом в нашей семье — дети обожают нежный рыбный вкус, а взрослые ценят пикантные нотки соленых огурцов и рассола. Теперь он регулярно появляется на нашем столе.

Для приготовления этого ароматного супа мне понадобится: филе рыбы (500 г, я предпочитаю судака или треску), картофель (3–4 средних клубня), морковь (1 шт.), репчатый лук (1 шт.), соленые огурцы (3–4 шт.), перловая крупа (100 г), огуречный рассол (2 ст. л.), лавровый лист (2–3 шт.), свежий укроп, соль и перец по вкусу, а также сметана для подачи.

Начинаю с подготовки перловки: крупу тщательно промываю и замачиваю в холодной воде на 2–3 часа, чтобы она разбухла и быстрее сварилась. Рыбное филе промываю, заливаю 2,5 л холодной воды, довожу до кипения, снимаю пену и варю на среднем огне 20 минут. Рыбу вынимаю, а в ароматный бульон добавляю нарезанный кубиками картофель и замоченную перловку. Варим 15 минут. Тем временем нарезаю лук кубиками, морковь натираю на крупной терке, пассерую на растительном масле до мягкости. Соленые огурцы натираю на терке или мелко нарезаю. Добавляю овощную зажарку и огурцы в суп, вливаю огуречный рассол, кладу лавровый лист, соль и перец. Готовлю еще 10 минут до мягкости картофеля. В конце добавляю нарезанное кусочками рыбное филе и рубленый укроп. Даю супу настояться под крышкой 15–20 минут. Подаю со сметаной и свежим хлебом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
супы
рецепты
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
