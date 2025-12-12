Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 10:00

Надоевшую куриную лапшу теперь не готовлю: нашла шикарный рецепт супчика в азиатском стиле — необычно и очень вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Надоевший суп-лапшу теперь не готовлю: нашла шикарный рецепт супчика с курицей в азиатском стиле — необычно и очень вкусно. Лёгкий, ароматный и прозрачный суп с нежными кусочками куриной грудки, хрустящими овощами и свежими нотками лимона и зелёного лука. Идеальное первое блюдо для лёгкого обеда.

Ингредиенты: куриные грудки (2 шт.), морковь (1 шт.), стебель сельдерея (½ шт.), зелёный лук (2 стебля), лук-шалот (2 шт.), сок 1 лимона, белое сухое вино (100 мл), овощной бульон или кипяток (1,5 л), оливковое масло (1 ст. л.), лавровый лист, веточка тимьяна, соль, перец.

Приготовление: куриные грудки отварите в овощном бульоне до готовности (около 20–25 минут). Выньте мясо, бульон процедите. Мясо нарежьте кубиками. В чистой кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте мелко нарезанный лук-шалот до мягкости. Добавьте лавровый лист, тимьян, влейте вино и готовьте 2–3 минуты до испарения алкоголя. Влейте процеженный бульон и лимонный сок, доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут. Добавьте нарезанные соломкой морковь и сельдерей, варите ещё 7–10 минут до мягкости овощей. Верните в суп нарезанную курицу, прогрейте. При подаче разлейте по тарелкам, посыпьте тонко нарезанным зелёным луком.

Ранее мы делились рецептом супа вместо щей. Суп-гуляш по-тирольски с говядиной и капустой. То что нужно в зимний день.

