Украина и ЕС тянут время для продолжения конфликта на Украине, заявил российский сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, которые приводит ТАСС, эти стороны не хотят заключения мира, так как противостояние — залог их политического выживания.

В риторике официальных представителей Евросоюза нет ни слова о полноценном завершении конфликта. Они говорят исключительно о перемирии. Очевидно, что это повод взять передышку измотанным ВСУ и накачать их вооружением, чтобы в дальнейшем возобновить конфликт с новой силой, — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия доведет спецоперацию на Украине до логического завершения. По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, которые приводит пресс-служба Кремля, речь идет о достижении всех поставленных целей.

До этого появилась информация, что президент Сербии Александар Вучич хотел рассказать главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен о некоем «послании из Москвы», но высокопоставленная чиновница резко прервала его. Это произошло перед их встречей в Брюсселе вечером 10 декабря. В частности, руководитель Еврокомиссии попросила сербского лидера пройти к назначенному месту и там продолжить рассказ.