Вучич хотел передать фон дер Ляйен некое «послание из Москвы» Фон дер Ляйен перебила Вучича, когда он заговорил о некоем послании из Москвы

Президент Сербии Александар Вучич хотел рассказать главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен о некоем «послании из Москвы», но высокопоставленная чиновница резко прервала его, передает ТАСС. Это произошло перед их встречей в Брюсселе вечером 10 декабря. В частности, фон дер Ляйен попросила его пройти к назначенному месту и там продолжить рассказ.

Я получил послание из Москвы, — отметил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении России. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, речь идет и о грабежах — в частности, о попытках использовать активы России.

В конце ноября Вучич отверг обвинения политических оппонентов в резком ухудшении отношений с Россией. По словам сербского лидера, двусторонние связи оставались напряженными на протяжении большей части XX века. Он напомнил о сложной исторической динамике отношений между Белградом и Москвой начиная с послереволюционного периода.