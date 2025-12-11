Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 12:55

«Сеют новую бурю»: Лавров уличил Евросоюз в жульничестве

Лавров: Европа готова пойти на любое жульничество в отношении России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Страны Евросоюза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике разрешения кризисной ситуации. По его словам, речь идет о грабежах — в частности, о попытках использовать активы России.

Это люди, которые сеют новую бурю. Это совершенно очевидно. Вот сейчас Европа, понимаете, они готовы пойти на любое жульничество, — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что Запад никак не отреагировал на решение Киева приостановить переговоры с Москвой. По словам министра, правительство Украины пошло на это вопреки результатам, достигнутым сторонами в гуманитарной сфере.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что страны ЕС перевооружаются не из-за якобы планов России напасть на ЕС. По его словам, это делается из-за провала политического курса по конфликту на Украине.

Сергей Лавров
Евросоюз
Россия
активы
