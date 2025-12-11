В Финляндии сделали громкое заявление о войне с Россией

Европейские страны перевооружаются не из-за якобы планов России напасть на ЕС, заявил в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, это делается из-за провала политического курса по конфликту на Украине.

Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение континента направлено на то, чтобы оправдать провал политического курса Урсулы фон дер Ляйен по Украине. И чтобы оружейное лобби с этого обогатилось, — отметил он.

Ранее Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился провести выборы после того, как избавился от оппозиции в стране. Он напомнил, что политик арестовал оппонентов.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что стороны, вовлеченные в процесс урегулирования украинского кризиса, осознают необходимость ведения соответствующей работы в условиях конфиденциальности. Представитель Кремля добавил, что любые иные форматы взаимодействия не являются продуктивными.