13 ноября 2025 в 11:00

Финский политик призвал прекратить перевооружение Европы

Финский политик Мема: курс Евросоюза на перевооружение ведет к катастрофе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал прекратить перевооружение Европы, предупредив о риске перерастания текущей ситуации в ядерный конфликт. В ближайшие годы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приведет Европу к войне, написал он в соцсети X.

Нам нужно прекратить перевооружение Европы. В конечном счете это приведет нас к ядерной войне, — написал Мема.

Свое заявление политик сделал на фоне инициатив Еврокомиссии по увеличению производства вооружений.

До этого Мема заявил, что президенту США Дональду Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

Аналитики издания Strategic Culture отметили, что на Украине воцарится мир, если западные лидеры изменят позицию по России. По мнению авторов публикации, санкции оказались провальной стратегией — можно только предположить, что Россия готовилась к ним.

